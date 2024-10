Il Frantoio compie 20 anni. Fra successi e obiettivi. L’impegno di Firenza Guidi

Una realtà significativa. Sotto il profilo culturale e sociale. Il Frantoio di Fucecchio compie quest’anno 20 anni. Un traguardo importante marcato da un ritmo incalzante di produzioni e creazioni che, negli anni, spaziano da teatro, danza, circo contemporaneo, performance art, film e scrittura creativa. Diretto da Firenza Guidi insieme a collaboratori di livello internazionale, il Frantoio è stato la prima casa creativa di centinaia di ragazzi e ragazze, artisti, attori, tecnici, giornalisti passati attraverso i laboratori, progetti e spettacoli ideati e diretti dalla regista. In realtà, il lavoro di Guidi a Fucecchio inizia nel 1994, quindi 10 anni prima, quando fu presentato il suo primo dramma sull’Eccidio, Lacrime e Boogie in luoghi suggestivi del comune e frazioni: la Terrazza Giannoni a Massarella, la Piazzetta del Fabbro a Ponte a Cappiano, per approdare alla biblioteca di Fucecchio, che era allora un cantiere aperto.

"Sei tu che mi hai fatto scoprire la città, ho pensato di usare le parole dal nuovissimo libro di Haruki Murakami – dice la Guidi – per marcare questo primo momento celebrativo: qualcosa di più che un semplice compleanno, qualcosa che, da passato e presente, già guarda al futuro, oltre le celebrazioni, che tocchi le corde dell’anima, soprattutto quelle delle nuove generazioni".

L’evento, ospitato dalla Limonaia al Parco Corsini – domani alle 18 – avrà momenti di spettacolazione oltreché di riflessione e presentazione del lavoro passato e futuro, il tutto annaffiato da un conviviale aperitivo".

Elan Frantoio centro arti performative, fondata nel 2004 da Firenza Guidi è un centro di creazione e formazione. Il lavoro di Firenza Guidi, regista e autrice di livello internazionale ha da sempre come obiettivo quello della valorizzazione di luoghi specifici del territorio attraverso la loro riscoperta come ambienti atti a contenere una performance o rappresentazione teatrale. Il teatro senza palco, ideato dall’autrice, si colloca tra teatro, performance ed evento. "Firenza Guidi è una visionaria che è riuscita a vedere oltre già 20 anni fa – commenta la sindaca Emma Donnini – potendo contare sull’appoggio di una politica capace di capirla e comprenderla. Ha saputo dare impulso all’arte valorizzando gli spazi urbani e, soprattutto, valorizzando i giovani, con i quali ha stretto rapporti e collaborazioni che sono proseguiti negli anni. È stata capace di creare una vera e propria famiglia unita nell’arte, nata 20 anni fa e rimasta tale fino ad oggi".