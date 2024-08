Il festival Mundus a Scandiano. Bosso spazia dal jazz all’R&B

Le note di Fabrizio Bosso alla tromba con Lorenzo Tucci alla batteria e Daniele Sorrentino al contrabbasso sono protagoniste in "Drumpet", il concerto in scena stasera alle 21,30 in piazza Fiume a Scandiano, nell’ambito della rassegna Mundus.

I temi affrontati in "Drumpet", oltre ai brani originali, vanno dalla tradizione jazz all’improvvisazione totale, da ambientazioni filmografiche all’R&B e a sbalzi repentini più romantici, con un affiatamento maturato nel tempo il trio trasmette dalla prima all’ultima nota.

Bosso, con la sua tecnica impeccabile, sviscera sonorità cristalline, profonde e calde, anche con l’uso sapiente dell’elettronica. Tucci sceglie sonorità gravi e allo stesso tempo asciutte. Sorrentino crea le trame necessarie dove i due si muovono a proprio agio.