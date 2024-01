Il festival del gioco artigianale in legno

EMPOLI

Enigmi, rompicapo, giochi matematici e d’ingegno, sfide impossibili e giochi di cooperazione. Ma anche laboratori e spettacoli dedicati alle letture animate e alla fantasia. Tutto pronto per la seconda edizione di “Giocoliamo”, che si terrà al Palazzo delle Esposizioni di Empoli sabato e domenica prossimi. Si tratta della grande kermesse dedicata al gioco artigianale in legno: un evento per tutti, adulti e bambini, una grande festa del gioco creativo e artigianale, fantasioso e inedito. ll festival è ideato da Vitalba Scalia di “Lucca Bimbi” e Antonio Barile di “Giocosamente” ed è organizzato da Conexo APS, con il sostegno della Città di Empoli. Previste diverse aree tematiche, come “Ludus in Tabula”, con una pista di biglie e più di 50 giochi artigianali in legno che riconducono a un modo di giocare antico, fatto di manualità, fantasia, inventiva. Ci sarà poi l’area “Gioca la Mente”, nelle quale si potrà dare libero sfogo all’ingegno e all’intuito, con 20 postazioni con giochi matematici, rompicapo ed enigmi da risolvere. Saranno presenti anche una postazione sulle fiabe animate, un gioco-lab dove costruire aeroplani di carta. Spazio anche ai più piccini (da 1 a 3 anni) nell’area “Gioca Kid”, dove saranno presenti giochi d’ispirazione montessoriana, che stimolano la creatività e la motricità. Biglietto d’ingresso intero 10 euro, gratuito per bambini fino a 2 anni e persone con disabilità.