Il dolce regalo della pasticceria alla Tacroll

VINCI

Un regalo dolcissimo da tutti i punti di vista. Un premio inaspettato ricevuto dopo il duro lavoro affrontato per rimettersi in piedi dopo i giorni dell’alluvione. A una settimana esatta dalla catastrofe che ha colpito tutta la zona industriale di Mercatale di Vinci negli uffici della ditta Tacroll srl è arrivato un bel vassoio di paste fresche. Il mittente? La vicina Pasticceria Gigli. Per giorni lo staff dell’azienda che produce etichette adesive ha dovuto lavorare sodo per ripulire i locali e ripartire. "E’ nella natura dell’uomo essere parte della società e stare in contatto con l’altro, sentendosi parte di un gruppo – dicono dalla stessa azienda – Dopo un duro lavoro da parte di tutto lo staff aziendale, durato alcuni giorni, siamo tornati operativi rimuovendo il triste ricordo dello scorso 3 novembre.

Tutto grazie alla nostra positività imprenditoriale".

Ieri, poi, inaspettatamente, al campanello dell’azienda ha suonato la Pasticceria Gigli di Vinci donando un vassoio di paste da condividere tra tutti.

"Il duro lavoro, i buoni rapporti e l’amore per il prossimo aiutano fortemente a cancellare ciò che inesorabilmente avrebbe potuto distruggerci e

e ci confermano quanto di buono c’è intorno a noi nella frenetica quotidianità – sottolineano dall’azienda –.

Essendo fermamente cristiani vogliamo citare una frase simbolo di Papa Francesco:

“Una società è veramente accogliente nei confronti della vita quando riconosce che essa è preziosa anche nelle difficoltà, nell’anzianità, nella disabilità, nella malattia grave e persino quando si sta spegnendo”".