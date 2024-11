Il diario per la vita di Miriam Giovannetti

Appuntamento letterario venerdì prossimo alla libreria NessunDove di Empoli, dove a partire dalle 18.30 sarà ospite Miriam Giovannetti (nella foto) per presentare il suo libro "Essenziale". Un amore travolgente finito, dopo dieci lunghi anni, a causa di alcuni disagi emotivi, tra cui gli attacchi d’ansia; la provenienza da un paese lontanissimo, la sua adozione grazie a una famiglia toscana straordinariamente amorevole. La disfunzionalità e la rinascita. L’amore per il suo primo cane Duccio, e per tutti i cani in genere, in cui lei trova e condivide sentimenti umani. La voglia di vivere, di essere al centro del mondo, di sentirsi necessaria agli altri. Il percorso formativo come naturopata e, finalmente, lo studio dove accoglie i suoi pazienti e chi ama. Alla fine di ogni capitolo, Miriam Giovannetti inserisce cenni sulle essenze che profumano ambienti e spirito: un occasione per chiudere gli occhi per un istante e sentirsi meglio e in connessione con se stessi. Non solo, nel libro sarà possibile trovare alcune pagine in cui poter imprimere le proprie paure e desideri così che, come l’autrice, ciascun lettore possa al termine sentirsi pronto per ripartire. Questo libro infatti è anche un diario per ricominciare a vivere. L’ingresso è gratuito, ma è gradita la prenotazione da effettuare telefonando al 351 7738928 o scrivendo a [email protected].