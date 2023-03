Il Consiglio discute di Irpef e Imu

Si riunirà giovedì prossimo alle 21 il Consiglio comunale. L’assemblea si aprirà con comunicazioni del sindaco Simona Rossetti e poi affronterà il piano di valorizzazione e alienazione di immobili di proprietà comunale per il triennio 2023-2025. Saranno determinati i prezzi di cessione per l’anno 2023 delle aree di proprietà comunale da destinarsi a edilizia residenziale pubblica e agli insediamenti produttivi. Nel corso dell’assemblea sarà inoltre approvato il programma degli incarichi esterni e il programma biennale di forniture e servizi. Sempre per l’anno corrente, all’esame anche l’aliquota addizionale comunale Irpef e le Aliquote e detrazioni Imu 2023. Infine sarà ufficializzata la nota integrativa al Duo 20232025- Bilancio di Previsione 20232025.