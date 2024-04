Il Consiglio dei ragazzi. Scelto il baby sindaco

Pietro Simone è il nuovo sindaco dei ragazzi e delle ragazze. Questo il verdetto delle elezioni relative al rinnovo del consiglio che dovrà rappresentare gli studenti dell’istituto comprensivo di Castelfiorentino per il prossimo biennio. Una cerimonia svoltasi pochi giorni fa in municipio, alla presenza del sindaco Alessio Falorni e di una docente del plesso scolastico. Simone ha superato al secondo turno Matilde Alimerko, in un ballottaggio fra i due più votati, e ha ricevuto la fascia da Giorgia Orazzini. Sono stati eletti consiglieri Francesco Baldi, Bianca Sandretti, Rebecca Bacci, Benedetta Betti, Alice Ugolini, Lorenzo Dei e Ginevra Pollastrini per la primaria Di Vittorio, mentre Beatrice Palmieri, Zeno Bartaloni, Sally Bartalini, Ikram Akinade e Leonardo Lelli rappresenteranno la Tilli. A rappresentare i giovanissimi compagni di scuola della Roosevelt saranno infine Giada Pontoriero, Daniele Lovoi e Nicholas Ursino.