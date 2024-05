Il Comune nelle frazioni. Servizi vicini al cittadino: "Un impegno rispettato"

FUCECCHIO

L’obiettivo, fin dall’inizio, è stato quello di dare la possibilità ai territori di avvicinarsi all’ente Comune. Il servizio decentrato rientra in quest’ottica e per i cittadini è indubbiamente una novità importante. Infatti oltre 40 cittadini hanno usufruito degli sportelli decentrati dell’Urp del Comune di Fucecchio nei tre appuntamenti del mese di maggio. Nelle sedi di Querce, dove lo sportello è attivo da alcuni anni, e nelle nuove sedi di Galleno (presso il Circolo Arci) e Massarella (nel ristrutturato ambulatorio punto prelievi) l’afflusso degli utenti è stato particolarmente intenso. Nato anche per fornire i servizi del Punto Digitale Facile (il nuovo sportello promosso dalla Regione Toscana), il progetto “Urp nelle frazioni” vuol avvicinare i servizi della pubblica amministrazione ai cittadini facilitando l’accesso anche alle persone che hanno difficoltà di spostamento e vivono più distanti dal capoluogo.

Agli sportelli di Querce, Galleno e Massarella è possibile attivare lo Spid, consultare il fascicolo sanitario elettronico, ritirare i sacchetti del multimateriale per la raccolta differenziata, ritirare la carta d’identità, la tessera elettorale o altri documenti richiesti in precedenza. Per ogni informazione è possibile contattare l’Urp del Comune per telefono allo 0571 268257 o per e-mail a [email protected]. Il prossimo appuntamento con il progetto “Urp nelle frazioni” è previsto per giovedì 23 maggio a Massarella (ore 10-12) presso nuovo ambulatorio prelievi in via delle Cerbaie.

"Un altro risultato importante di questa amministrazione – sottolinea il sindaco Alessio Spinelli–. Come promesso nel nostro programma, siamo finalmente arrivati ad avvicinarci al cittadino andando a creare sportelli che possono aiutare le persone senza doversi spostare verso il palazzo comunale. Nonostante l’evoluzione tecnologica e la possibilità di usufruire anche di servizi on line, il contatto con l’operatore è da ritenersi sempre molto importante per aiutare tutti quei cittadini che non hanno confidenza con i sistemi telematici". Un progetto, dunque, per garantire la presenza degli uffici riducendo spostamenti e disagi, in linea con l’azione amministrativa volta a semplificare le procedure, specialmente per gli anziani a cui va garantita la massima attenzione.