"Il Comune faccia chiarezza su villa Balli"

"Su Villa Balli serve chiarezza". Questa la richiesta che il consigliere comunale della Lega, Angelo Fiore, muove a chiare note all’amministrazione comunale a proposito dell’immobile. "Da specifica interrogazione nell’ultimo consiglio comunale – scrive Fiore – risulta che l’Asl paga al Comune 21mila euro l’anno in virtù di un contratto ancora in essere, rinnovato nel 2023, per un immobile di 600 metri quadrati chiuso e sigillato". "Premesso che il contratto precedente ammontava a 18mila euro – continua il consigliere del Carroccio – e che le manutenzioni straordinarie spettano al locatore e quindi al Comune, si evince che non solo sull’immobile non sono mai state eseguite manutenzioni straordinarie tanto da poterne garantire l’apertura, ma che il rinnovo del contratto è avvenuto poco prima della dismissione, iniziata nei primi mesi del 2024, come ci viene riportato sempre in consiglio comunale". "Non ci è chiaro, quindi – conclude Angelo Fiore – come i canoni precedenti siano stati impiegati dall’amministrazione, che ci riferisce essere stati inseriti in bilancio e su cui faremo accesso agli atti per verificarne l’utilizzo preciso. Anche di strumentazioni e arredi chiederemo l’inventario e la nuova collocazione. A oggi l’immobile risulta chiuso e senza un progetto certo, su cui è in corso un tavolo di “petizione” con il Direttore della Asl Toscana Centro per capire che destinazione dare a questa struttura. Una vicenda che seguiremo e su cui abbiamo intenzione di presentare al Consiglio le proposte che ci sono state fatte o ci saranno suggerite".