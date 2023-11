Il compleanno di Astro è solidale

Buon compleanno, Astro. E’ ormai vicino l’appuntamento con i primi 20 anni dell’associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia. Domani al Palazzo delle Esposizioni si celebra un ventennio di attività e di impegno della onlus diventata ormai un punto di riferimento per il territorio. Vent’anni di progetti, raccolte fondi e donazioni a favore dei malati oncologici, delle strutture e dei servizi a loro riservati.

Il programma si apre con "Io corro con Astro", una staffetta podistica (in collaborazione con la Uisp) di donne operate al seno, con passaggio di testimone attraverso tutti i Comuni del Circondario. I percorsi si snoderanno tra Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci e Sovigliana. Un secondo itinerario vedrà e il gruppo partire da Montaione, arrivare a Gambassi Terme, Certaldo e Castelfiorentino.

Il traguardo per tutti è previsto per le 17 al Pala Expo. Alle 18 prenderà il via la tavola rotonda, un momento di approfondimento e dibattito presieduto dal presidente della onlus Paolo Scardigli, al quale parteciperanno il dottor Gianmaria Fiorentini, oncologo e il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, entrambi soci fondatori dell’associazione. Tra gli ospiti non mancheranno la dottoressa Francesca Martella, direttrice di Oncologia dell’Ospedale San Giuseppe, le due psicologhe di Astro Costanza Altamore e Eleonora Cocchini e la Francesca Cecconi per l’estetica oncologica. Il gran finale alle 19,30 con l’apericena su prenotazione, il cui ricavato andrà all’associazione.