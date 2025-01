Il club rivela "Verremo incontro ai cittadini"

EMPOLILa presentazione di giovedì sera da parte del sindaco Alessio Mantellassi della delibera di indirizzo approvata dall’amministrazione comunale, in riferimento al progetto di restyling dello stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena è stata accolta positivamente dall’Empoli Fc. Si tratta di un documento che il comune presenterà in conferenza di servizi preliminare, la cui data non è ancora stata resa nota ma che lo stesso primo cittadino ha assicurato sarà a breve, con il quale chiederà al soggetto proponente, la società azzurra appunto, di attuare alcune modifiche al progetto, raccolte sia dagli incontri con le varie associazioni di categorie, sia attraverso il percorso partecipativo dello scorso autunno aperto a tutta la cittadinanza.

Tra questi i punti principali riguardano un numero inferiore di negozi all’interno dell’impianto rispetto ai 23 previsti, pur mantenendo la superficie indicata inserendo più servizi alla persona; la destinazione dell’area su cui sorge il Sussidiario all’utilizzo della collettività e non all’edificazione di un albergo e la presa in carico da parte del club di alcune opere collaterali, tanto di viabilità quanto di ammodernamento degli altri spazi sportivi della zona.

"Come già detto in passato stiamo lavorando per rimodulare il project in base alle indicazioni ricevute, anche tenendo conto di quanto emerso durante il percorso partecipativo dei mesi scorsi e da quanto espresso dai cittadini empolesi – si legge nel comunicato diramato dalla società del presidente Fabrizio Corsi –. Il prossimo passo di questo percorso sarà la Conferenza dei servizi delle prossime settimane, dove discuteremo la nostra proposta, ascoltando le valutazioni dell’amministrazione comunale e di tutte le parti coinvolte. Il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo cittadino prosegue come auspicato, seguendo le tappe dettate dell’iter procedurale. Il nuovo stadio, come affermato anche dal sindaco Alessio Mantellassi, rappresenta un’opportunità che la città non può perdere. Stiamo lavorando per trasformare l’attuale struttura in un’opera funzionale, moderna e altamente sostenibile a beneficio dell’Empoli Fc e di tutta la comunità empolese".

Nel frattempo, come sottolineato dalla vice presidente e amministratore delegato Rebecca Corsi durante una recente intervista a La Nazione "in questi mesi abbiamo lavorato per farci trovare pronti e incontrato i soggetti e i partner che ci sosteranno in questa operazione".

Simone Cioni