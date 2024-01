Il chiodo fisso dell’Empoli è pronto al nuovo esordio

Si allena ed è già nei pensieri di Aurelio Andreazzoli per la trasferta di Verona. Szymon Zurkowski è tornato a "casa" ed è quasi come se non fosse mai partito. Con l’ambiente è amore reciproco ed è bastato un attimo anche per inserirsi nuovamente negli schemi dell’allenatore con cui ha un ottimo rapporto e con cui in carriera è riuscito a dare il meglio di sé, a livello di prestazioni e di concretezza. Ecco perché sarà fra i protagonisti fin da subito nella prossima sfida di Serie A in Veneto. Se non sarà schierato dal primo minuto (cosa comunque tutt’altro che improbabile) entrerà a gara in corso ed è pronto per dare immediatamente il proprio contributo.

L’Empoli ha riabbracciato il centrocampista, polacco classe ‘97, dopo due anni e questa volta è arrivato dallo Spezia in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro a fine stagione. In maglia azzurra ha collezionato 69 presenze, con 9 gol e 4 assist. La stagione migliore è stata quella del 2021/22 quando nelle 35 volte in cui è stato impiegato, ha realizzato 6 reti e 3 assist. Senza dimenticare che l’anno precedente era stato determinante per la promozione nella massima categoria. In quell’occasione arrivava dalla Fiorentina, dopo tanta panchina in viola nella prima parte del 2019/20 con appena due presenze. Ad Empoli invece Zurkowski ha capovolto il proprio mondo in positivo e adesso è pronto a dare una mano per capovolgere l’andamento azzurro, provando a regalare pure qualche rete alla sua squadra che fino ad ora è riuscita a segnarne veramente poche, problema che sta condizionando i risultati.

Il direttore sportivo Petro Accardi avrebbe voluto riportarlo in città già nell’estate del 2022, ma dopo un estenuante tira e molla con i dirigenti del club di Rocco Commisso, alla fine la trattativa non è andata a buon fine. Ora però è di nuovo alla corte di Andreazzoli, dopo aver fatto un giro più lungo, passando dallo Spezia con cui l’operazione è stata rapida ed efficace. Ieri mattina Zurkowski si è allenato in gruppo con il resto dei compagni e si candida seriamente per fare il suo nuovo esordio in azzurro. Sta bene, ha dato la sua totale disponibilità e, aspettando il giorno della presentazione che sarà nel corso della prossima settima, intanto per lui parlerà il campo sabato al "Bentegodi".