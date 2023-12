Il Checchi ha la sua biblioteca: "Sarà centrale per tutta la scuola"

Inaugurata la biblioteca scolastica dell’istituto Checchi alla presenza della dirigente scolastica Genny Pellitteri, del primo collaboratore professor Donato Francesco, del vicesindaco Emma Donnini e della referente della biblioteca, la professoressa Susanna Pietrosanti. "Consapevole che nella vita delle nuove generazioni i protagonisti sono internet e i social network - ha detto Pellitteri - la scuola si pone l’obiettivo di tornare ad avvicinare i ragazzi alla lettura in tutte le sue forme, insegnando loro ad amare i libri e stimolando in loro la possibilità di immedesimarsi nelle storie che leggeranno".

"La lettura va intesa come momento di svago, di crescita, di evasione ma anche come occasione di ricerca, studio e approfondimento– ha aggiunto –. La scuola ha ritenuto importante allestire e predisporre un ambiente al servizio dell’intera comunità scolastica con l’obiettivo di favorire e far emergere il bisogno e il piacere della lettura; promuovere, negli studenti, la lettura autonoma; promuovere la biblioteca come centro di documentazione, laboratorio per l’apprendimento, l’orientamento e la formazione dell’alunno, spazio educativo; aderire a iniziative e concorsi nazionali".

I progetti? "Per espandere ulteriormente la familiarità coi libri e la lettura, abbiamo pensato per la sede del liceo, configurata da quest’anno secondo il modello Dada, di creare una biblioteca condivisa, distribuendo i testi relativi alle varie discipline nei diversi ambienti di apprendimento. Questo per sviluppare la confidenza e l’amore verso il testo scritto, favorendo la facilità di fruirne, e autorizzando anche la curiosità di una ricerca libera, quel tuffo nel testo che amplia vertiginosamente i confini di qualsiasi disciplina", ha detto Pietrosanti. "Un grazie alla nostra dirigente scolastica Genny Pellitteri e a tutti i docenti – ha concluso Donnini – per aver messo al centro della propria scuola uno spazio prezioso e bello. Sono certa che diventerà il punto di riferimento per tutta la scuola".