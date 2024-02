Il centrodestra punta su Giglioli. Candidatura bis ma con rilancio: "Avanti per un cambiamento"

Anche a Castelfiorentino il centrodestra ha sciolto le riserve e sta per ufficializzare il suo candiato sindaco per le amministrative di giugno. Il nome era nell’aria da tempo, ma adesso è una certezza. Sarà di nuovo Susi Giglioli, attuale capogruppo della Lega in consiglio comunale, a scendere in campo, contendendosi, questa volta, la partita con Francesca Giannì, candidata per il Partito democratico. La sua candidatura sarà presentata sabato alle 10 in una conferenza stampa all’hotel Lami in piazza Gramsci. Alle precedenti amministrative Giglioli era arrivata seconda col 21,60 per cento dei voti, dietro a Alessio Falorni, che aveva ottenuto il il 69,47 per cento dei consensi. Le altre preferenze erano andate a Fabrizio Macchi (7,08 per cento) e Damiano Ghiozzi (1,85 per cento).

"Ne do pubblico annuncio con la consapevolezza di giocare una partita difficile che non vuole essere una ripetizione ma un ulteriore passo avanti nel percorso di cambiamento iniziato cinque anni fa su cui non ho mai mostrato ambiguità o tentennamenti – spiega la stessa Giglioli –. Ringrazio la Lega che mi ha sempre sostenuto e che sarà presente con con il prestigioso intervento di Susanna Ceccardi per l’inizio di questa mia nuova sfida che vede strettamente legate le elezioni amministrative a quelle europee come mai prima di adesso". L’europarlamentare darà la sua benedizione alla candidata che è sostenuta da una coalizione compatta. "È un onore avere l’appoggio degli alleati che mi hanno concesso da subito la loro fiducia perché solo uniti si vince, un percorso quello dell’unità che ho sempre difeso strenuamente", sottolinea la capogruppo della Lega. Sabato all’ufficializzazione della candidatura di Giglioli saranno presenti Cecilia Cappelletti, consigliere Metropolitano Lega Firenze; Francesca Peccianti, coordinatore Fratelli D’Italia Empoli; Alessandra Gallego, consigliere Metropolitano Fratelli d’Italia Firenze; Sabrina Ramello coordinatore Forza Italia per l’Empolese Valdelsa.

Con l’occasione sarà inoltre ufficializzata Serena Urso come capolista per Fratelli d’Italia a Castelfiorentino. "Una rappresentanza tutta femminile – aggiunge la candidata – che testimonia la determinazione, la capacità e la perseveranza che nel centro destra viene riconosciuta alle donne, senza bisogno di riqualificarsi nei ruoli che rivestono coniugandoli al femminile. Pertanto, se sarà, chiamatemi sindaco e non sindaca".

Irene Puccioni