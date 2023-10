Il centrodestra e le candidature. Un nuovo incarico per Giglioli. Eletta fra i delegati della Lega

Durante il congresso regionale del Carroccio, che si è tenuto lo scorso sabato 21 ottobre e che ha visto l’elezione di Luca Baroncini a segretario della Toscana, anche la Lega castellana ha avuto un riconoscimento frutto del lavoro svolto nel tempo. Susi Giglioli, attuale capogruppo in consiglio comunale per il Carroccio, è stata, infatti, eletta fra i delegati della provincia di Firenze che avranno diritto di voto quando ci saranno le prossime votazioni per eleggere la segreteria nazionale della Lega.

Giglioli, un risultato importante, che peso avrà nella scelta del candidato sindaco del centrodestra per le prossime amministrative?

"L’ho detto e lo ripeto. Ho dato la mia disponibilità e lo sanno tutti, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia. Ma oltre questo non so e non vado. Non tocca a me decidere. Sabato scorso abbiamo avuto le elezioni del segretario regionale e ora verrà avviata l’analisi di tutte le candidature per le prossime amministrative. Un’operazione che costituisce il passo successivo in calendario".

A che punto siete con l’organizzazione della campagna elettorale?

"Sto lavorando con tutto il centrodestra per la raccolta firme per l’esercito e ne daremo conto a breve e stiamo già valutando altre iniziative da mettere in atto. Fra queste, anche un evento per sensibilizzare contro la violenza sulle donne in coincidenza con la giornata internazionale di fine novembre. Il centrodestra è già al lavoro congiuntamente per il programma comune e per le iniziative comuni".

Si intuisce un clima di grande collaborazione nel centrodestra, porterà a un candidato unico?

"Sì, perché uniti si vince e Castelfiorentino è un Comune che può essere conteso. Vorrei lanciare un appello: stiamo lavorando per le candidature e tutti quelli che si vogliono mettere in gioco possono portare il loro contributo".

A cosa si riferisce?

"A quella parte della cittadinanza che si rispecchia nelle liste civiche, perché vorremmo dare un’offerta ampia sia politica sia civica, indirizzata a quelli che vogliono contribuire a un cambiamento di sistema".

Ma le candidature quando saranno rese note ufficialmente?

"Ormai non dovrebbe mancare molto".

Francesca Cavini