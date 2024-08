Il Cda dell’associazione Palio. Le modalità per candidarsi

Verso un nuovo Cda. l Comune di Fucecchio ha pubblicato un avviso per il rinnovo dei rappresentanti del consiglio di amministrazione dell’Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio che organizza l’evento più importante dell’anno per la città. Sono otto le nuove nomine che saranno ufficializzate dalla sindaca Emma Donnini. ma è possibile farsi avanti. Coloro che sono interessati a ricoprire la carica possono inviare formale dichiarazione alla sindaca, corredata da curriculum vitae e da copia di un documento d’identità in corso di validità, entro e non oltre il 3 settembre.

L’amministrazione informa che la modulistica necessaria a candidarsi è reperibile sul sito internet del Comune. La documentazione potrà essere inviata attraverso posta elettronica certificata Pec all’indirizzo [email protected], oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo (piano terra del palazzo comunale) da lunedì a venerdì in orarip 9-13, martedì 3 settembre anche in orario 15-18.

Il consiglio di amministrazione è composto complessivamente da nove membri in rappresentanza della Amministrazione Comunale. Rimane in carica per cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Dei nove membri in rappresentanza dell’amministrazione comunale fanno parte l’assessore comunale delegato ai rapporti con il Palio e otto membri sono nominati dal sindaco, secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale. I rappresentanti dell’amministrazione comunale restano in carica per tutta la durata del mandato del sindaco.