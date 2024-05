Il caso dei centri estivi: "Un servizio a metà"

Sotto la lente della Lega i campi estivi organizzati dal Comune. Marco Cordone, segretario del Carroccio, parla di problematiche: "Alcuni cittadini ci hanno segnalato che a differenza di altri Comuni limitrofi, il Comune di Fucecchio, non ha organizzato centri estivi per il pomeriggio. Ci risulterebbe che alcuni Comuni propongano in questo settore, offerte con orari fino a metà pomeriggio, con prezzi più bassi di quelli applicati da Fucecchio". E ancora: "Ci pare che l’amministrazione abbia il coraggio di scaricare sul governo di centrodestra il prodotto delle proprie carenze dato che il contributo statale che è in vigore dal 2020 è stato aumentato nel 2023 e riconfermato quest’anno dal Governo Meloni. La cifra interessata è di circa 20mila euro per un Comune come il nostro e di una somma che prima del 2020 non era prevista. Pertanto - conclude Cordone - sollecito l’amministrazione a rivedere la sua posizione sul tema, dato che alla fine sono magari i figli delle famiglie più disagiate a rimetterci".