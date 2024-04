Il cardinale Simoni in visita alla parrocchia di Santa Maria a Ripa: "Grande accoglienza"

Il 95enne cardinale Ernest Simoni, storicamente legato al Santuario di San Donato a Livizzano tra Montespertoli e Montelupo, si è recato in visita alla comunità parrocchiale di Santa Maria a Ripa ad Empoli, accolto da numerosi fedeli giunti anche dai comuni limitrofi e dai religiosi dell’Ordine dei Carmelitani Scalz. Il cardinale ha presieduto la messa animata dal coro parrocchiale, concelebrata dal parroco padre Giuseppe Lobo e da padre Tauro Deepak, dell’Ordine. "Venendo in questa grande e bellissima chiesa custodita per secoli dai frati francescani mi sono tornati alla mente gli anni trascorsi nel collegio francescano di Scutari, dove entrai a 10 anni", ha detto il Cardinale. "Era mio grande desiderio - ha aggiunto - servire la Santa Chiesa come francescano ma purtroppo dovetti abbandonare il noviziato nel 1948 dopo la soppressione del Convento, l’espulsione di noi novizi e l’uccisione dei miei superiori e formatori da parte del regime. Mai avrei pensato oggi di essere cardinale, inaspettato dono del Santo Padre di cui mai smetterò di ringraziare, ed ancora in vita ripensando a quando ero ai lavori forzati nelle miniere, poiché fosse caduto un solo sasso nei cunicoli nel ventre della terra dove scavavamo, sarei volato immediatamente in cielo". Andrea Ciappi