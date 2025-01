Il cardinale Ernest Simoni in visita a Sovigliana. Il saluto del sindaco Vanni all’alto prelato

Una festa per i tanti fedeli accorsi. Il Cardinale Ernest Simoni, 96 anni, molto legato al santuario di San Donato a Livizzano, è tornato nell’Empolese. Si è recato in visita a Sovigliana: prima tappa l’incontro con tanti fedeli che attendevano il porporato alla chiesa di Santa Maria a Petroio dove è stato accolto dal parroco, padre Andres Ramos, e dalle autorità civili e militari presenti. "È stato un piacere dare il benvenuto a nome della città di Vinci al Cardinale Simoni - ha detto il sindaco Daniele Vanni - Per la nostra comunità è un esempio di grande forza, tenacia e fede". All’interno della chiesa il Cavalier Vieri Lascialfari, segretario del porporato, ha raccontato i tratti salienti della straordinaria vita vissuta dal vescovo Simoni. "Sono stato accolto con tanto affetto e calore dal parroco e dai tanti fedeli accorsi", il commento del Cardinale.