Il Capodanno Vinciano A spasso fra le ’Nunziate’

Si avvicina una data importante per Vinci: il Capodanno dell’Annunciata, noto anche come Capodanno vinciano. Sono passati esattamente tre secoli dalla consacrazione del "cuore di Vinci" all’Annunciata, patrona del Comune, con la costruzione dell’omonima chiesa. Quest’anno, il Capodanno Vinciano si festeggia assieme al Capodanno Toscano. Un racconto della Toscana e dei suoi abitanti, dalla città al piccolo borgo rurale, promuovendo la conoscenza del Capodanno dell’Annunciata, attraverso lo strumento del trekking urbano. A Vinci si celebra domani, con una camminata tra le Nunziate e San Giuseppe "fritellaio", alla scoperta della storia e dei personaggi di Vinci in occasione del Giubileo della SS. Annunziata (1723-2023). I camminatori vengono accompagnati lungo un percorso inedito, dal castello al borgo, con fermata alla nuova area museale del Centro Culturale Leo Lev per ammirare la copia fedele dell’Angelo Annunciante della Pieve di San Gennaro, attribuito alla bottega del Verrocchio.

Tra le tappe previste dal trekking urbano, il tabernacolo di Boschi nell’antica piazza del Mercatale, sotto il Castello dei Conti Guidi e la visita guidata al santuario della SS. Annunziata. A raccontare le antiche vicende e i riferimenti all’Annunziata saranno alcuni storici locali. La narrazione sarà arricchita da animazioni teatrali e sensoriali, da letture e inedite drammatizzazioni attraverso la ricostruzione di scene di vita popolare. Al termine della passeggiata, non mancherà un brindisi alla Toscana e a Vinci, con le frittelle e il vinsanto della tradizione locale. Un nuovo percorso turistico dedicato all’Annunciata, senza dimenticare i riferimenti leonardeschi e un omaggio all’illustre figlio di un vinciano, Gianfranco Corsi Zeffirelli, passando per le case Corsi, dove hanno abitato gli antenati del grande regista. A farsi promotori dell’iniziativa sono stati la Pro Loco Vinci e Vinci nel Cuore. Questo nuovo progetto entrerà a far parte del programma turistico della città, per ampliare l’offerta e mettere in evidenza nuove peculiarità. La partecipazione al trekking urbano è gratuita, ma occorre prenotare al 3498338263 o mandando una mail a [email protected] entro le 12 di oggi.

Costanza Ciappi