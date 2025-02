Il capitano le prova tutte. Regge anche De Sciglio

VASQUEZ 6 – Poco impegnato, se non nel finale su Joao Felix, incolpevole sui gol, rischia in avvio di ripresa con un’uscita a vuoto.

DE SCIGLIO 6.5 – Parte centro destra e poi scala a sinistra dopo l’infortunio di Viti, sempre concentrato e prezioso in diverse chiusure.

VITI 6 – La fortuna sarà anche cieca, ma la sfortuna con il giovane difensore azzurro ci vede bene, eccome. Appena rientrato dopo un guaio muscolare esce al 27’ per un problema al ginocchio.

GOGLICHIDZE 6 – Ingresso decisamente migliore rispetto a quello di Torino con la Juve, poteva però fare qualcosa di più su Gimenez in occasione del raddoppio del Milan.

GYASI 5.5 – Si dimentica Leão in occasione del vantaggio rossonero. Per il resto regge discretamente dietro, ma si vede poco nella metà campo avversaria.

GRASSI 6.5 – Il capitano è in tutte le zone del campo, intercetta tanti palloni, chiude bene un paio di volte in area di rigore e arriva pure alla conclusione.

BACCI 6 – Altri minuti di esperienza contro un’altra big dopo l’esordio con la Juventus.

HENDERSON 6 – Prova senza squilli, ma a sua volta senza particolari sbavature.

ZURKOWSKI 6 – Il centrocampista polacco dovrà essere uno dei nuovi ‘innesti’ di gennaio, per ora mette minuti preziosi nel motore.

PEZZELLA 6 – Nel primo tempo spinge e mette un paio di insidiosi traversoni in area, costretto dietro nella ripresa.

ESPOSITO 6 – In una circostanza avrebbe potuto anche concludere invece di cercare Colombo, ma resta uno dei più attivi della squadra di D’Aversa, abbassandosi anche a farsi dare palla.

KONATE 6 – Il ragazzo entra con il piglio giusto, lotta e sfiora perfino il gol con un diagonale che termina di un soffio a lato.

CACACE 6 – Alcuni suoi ottimi movimenti non vengono premiati dai compagni, lavora bene in fase di copertura su Walker e quando può prova ad affondare sulla sinistra, non sempre con incisività.

KOUAME 6 – L’unico acquisto del mercato invernale, tra i giocatori di movimento, entra dopo il vantaggio rossonero e cerca di sprigionare la propria velocità, purtroppo l’inerzia del match è ormai girata.

D’AVERSA 6.5 – Disegna bene la formazione iniziale, prova a dare una scossa con i cambi, ma una volta in vantaggio il Milan concede pochissimo.

Si.Ci.