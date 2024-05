Il cantiere sulla 436. Primi passi della ciclabile: "I lavori non sono fermi"

I lavori per l’ampliamento della Strada Regionale 436 tra San Pierino (Fucecchio) e San Miniato procedono regolarmente. La ditta aggiudicataria dell’appalto è impegnata sul versante sanminiatese, nella realizzazione della pista ciclopedonale che sorgerà al di sotto del cavalcavia ferroviario, dopo un primo intervento di pulizia dell’area oggetto dei lavori a fianco del locale deposito cantiere, in prossimità del cimitero di San Pierino. Quindi, sul versante sanminiatese, dove attualmente sono a lavoro i mezzi meccanici, verrà creata una viabilità alternativa che sarà utile nel periodo di realizzazione della rotatoria all’incrocio con viale Marconi. E, proprio in previsione della nuova viabilità, sempre negli stessi luoghi – viene spiegato – , si sta lavorando per il posizionamento delle terre armate utili a sorreggere il terrapieno per la rotatoria. Qui i lavori andranno avanti ancora per alcuni giorni per poi passare il testimone ad un intervento che verrà realizzato dalla società Snam che, in prossimità della SR 436, ha un proprio impianto nel quale dovranno essere realizzate opere di protezione dei gasdotti. Dopodiché, i lavori stradali riprenderanno con l’ampliamento delle attuali carreggiate e con la creazione della pista ciclo pedonale che unirà i due centri abitati, permettendo di percorrere in sicurezza il tracciato della via Francigena e di raggiungere in bicicletta la stazione ferroviaria di San Miniato-Fucecchio.

Un’opera strategica e attesa da anni che migliorerà i collegamenti tra l’uscita della FIPILI e il territorio di Fucecchio per poi proseguire sull’asse sud-nord, con altri progetti regionali, verso la Valdinievole e le province di Pistoia e Lucca. I lavori sono appunto divisi in due stralci per un importo complessivo di 2 milioni 150 mila euro di cui 2 milioni e 100 mila euro di finanziamenti regionali e 50 mila euro euro da parte del Comune di Fucecchio. L’intervento – nell’obiettivo della Regjone e delle due amministrazioni comunali – coniuga sia la necessità di adeguare la strada regionale migliorandone la circolazione in sicurezza, sia quella di armonizzare le esigenze locali di accesso al cimitero della frazione del Comune di Fucecchio. Inoltre – come annunciato – sarà realizzata una pista ciclabile per separare il percorso dei ciclisti dalla carreggiata della strada regionale migliorandone la sicurezza di marcia.