Il bilancio di sostenibilità. Timenet, il futuro è green

Come costruiscono il futuro le aziende del terzo millennio? Guardando con impegno e lungimiranza al mondo che le circonda. Il che significa attenzione all’ambiente, aziendale ma non solo, e alle persone che lo vivono. Si inserisce in questo scenario la Timenet empolese, società che offre soluzioni di connettività Internet e voce, che ha presentato il suo primo Bilancio di Sostenibilità 2023. Il report descrive le iniziative adottate per valutare le performance di sostenibilità, fornendo informazioni relative al triennio 2021-2023 sulle prospettive e sugli obiettivi Esg, cioè relativi all’ambiente, al sociale e alla governance. Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto su base volontaria e ha come base il Codice Etico di portata generale, che contiene i principi deontologici a cui la Timenet si uniforma e a cui chiede si conformi chiunque, a vario titolo, entri in rapporto con la società. Nel bilancio per il triennio figurano le diverse iniziative attuate per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale. Per esempio il nuovo datacenter di Padova, che utilizza tecnologie per l’ottimizzazione energetica, inclusi sistemi di raffreddamento ad alta efficienza e l’uso di energie rinnovabili.

Timenet ha inoltre introdotto l’uso di veicoli ibridi, digitalizzato i processi per ridurre l’uso di carta e installato illuminazione a Led. La società ha sempre cercato collaborazioni a tempo indeterminato, quadruplicando le risorse negli ultimi dieci anni: nel 2023, il 97% della forza lavoro era a tempo indeterminato. La crescita personale e professionale è un valore e Timenet ha certificato tra il 2021 e il 2023 l’erogazione di 4.301 ore di formazione. promosso il lavoro agile, predisposto piani di welfare e introdotto il Premio di risultato.Timenet ha fissato anche gli obiettivi del Bilancio di Sostenibilità 2024. In ambito ambientale, installerà erogatori d’acqua per eliminare bottiglie di plastica e sostituirà il 30% della flotta con veicoli green, sensibilizzando all’uso di prodotti riciclati. Sul piano sociale, avvierà stage per studenti dell’Istituto Its Prodigi e garantirà 18 ore di formazione per dipendente, di cui 2 sugli obiettivi Esg. Franco Iorio, fondatore e amministratore di Timenet, ha sottolineato: "Il nostro nuovo impegno sarà trasferire le priorità Esg nella gestione dell’azienda in modo che siano rilevabili e misurabili dai nostri stakeholder".

Fran.Ca.