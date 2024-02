Ieri l’ultimo saluto a Filippo De Santis

Nella giornata di ieri, presso la Chiesa di Cristo Re Amore Misericordioso di Santa Petronilla a Fermo, è stato dato l’ultimo saluto a Filippo De Santis, per tutti Ferruccio. Lo storico tifosissimo della Fermana era scomparso mercoledì all’età di 84 anni. Tanti i tifosi gialloblù che sui social hanno mostrato il proprio cordoglio e la vicinanza con un messaggio alla famiglia. Folta anche la presenza dei supporters, suoi compagni di centinaia di partite in Curva e in Tribuna Laterale, al suo funerale. La stessa Fermana mercoledì aveva espresso il suo cordoglio con un post sulla pagina Facebook: "La Fermana partecipa al lutto per la scomparsa di Ferruccio, grandissimo appassionato e tifosissimo canarino. Alla sua famiglia la vicinanza e il cordoglio della società gialloblù. Ciao Ferruccio!".