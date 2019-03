San Miniato, 5 marzo 2019 - Un selfie con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per festeggiare la prestigiosa nomina. Iacopo Melio, già autore della campagna #vorreiprendereiltreno contro le barriere architettoniche, è diventato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta al quirinale. Grande soddisfazione da parte di Melio e di quanti con lui conducono una battaglia di civiltà che non si ferma mai.

Ecco la motivazione dell'onoreficenca: «Per il suo appassionato contributo alla causa dell'abbattimento delle barriere architettoniche e degli stereotipi culturali. Affetto dalla Sindrome di Escoban che lo costringe su una sedia a rotelle, studia Scienze Politiche a Firenze e lavora come freelance nel mondo del giornalismo e della comunicazione digitale. Si occupa di sensibilizzazione e divulgazione come attivista per i diritti umani e civili. Nel gennaio 2015 ha fondato la Onlus «#vorreiprendereiltreno», con l'obiettivo di portare avanti progetti inerenti alla disabilità. Si occupa dell'abbattimento di tutte le barriere, non solo architettoniche, soprattutto culturali. Vede la comunicazione come uno strumento sociale per dare voce a chi ha subito «la violenza del non ascolto». Gira l'Italia, fisicamente e virtualmente, come relatore in conferenze, eventi, lezioni o incontri nelle scuole. Nel marzo 2018 ha pubblicato per Mondadori il libro «Faccio salti altissimi».