I sottopassi sotto la lente: "Bocciati"

Nei giorni scorsi, alcuni esponenti di Fratelli d’Italia hanno effettuato una serie di sopralluoghi per verificare le condizioni dei sottopassi comunali. E a coronamento dell’iniziativa, hanno redatto e presentato un piano per chiedere all’amministrazione comunale di intervenire. "Il risultato del sopralluogo non è stato confortante: alcuni sottopassi versano in uno stato di degrado inaccettabile – hanno detto i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Riccardo Borghini e Lucia Masini – non sono ancora state installate telecamere per garantire una adeguata videosorveglianza, l’illuminazione spesso è scarsa e talvolta mancante. E numerose sono le segnalazioni da parte di cittadini che hanno evidenziato il loro disagio ad utilizzare i sottopassi con le loro famiglie, anche in pieno giorno".

Su queste basi, nel piano allegato alla mozione che verrà discussa in consiglio vengono richiesti una serie di interventi di manutenzione periodica, in primis. "Chiediamo di installare un efficiente sistema di videosorveglianza, di revisionare ed integrare la pubblica illuminazione, di potare alberi e siepe al parcheggio della Bandiera del Giappone visto che oscurano quasi completamente l’illuminazione esistente – hanno concluso i consiglieri di centrodestra – nonché ripristinare condizioni di decoro e sicurezza anche sotto il cavalcavia in prossimità di via Fonda, all’ingresso della pista ciclopedonale che conduce alla piscina comunale".