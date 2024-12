I ragazzi della scuola di San Quirico 60 anni dopo

Qualche ruga e capello bianco in più, ma ancora in forma, pieni di vita e con la solita voglia di stare insieme. Ecco come gli ex studenti delle scuole elementari di San Quirico in Collina, frazione di Montespertoli, si sono ritrovati a cena sessant’anni dopo quel primo ottobre 1964 che li vide bambini entrare in classe per frequentare la prima elementare. Tra ricordi e aneddoti di un tempo spensierato e pieno di promesse, sono in tanti ad aver partecipato alla serata ’amarcord’.

Ecco chi non è voluto mancare all’appuntamento: Paola Nesi, Emanuela Faggioli, Vanna Cappelli, Donatella Desideri, Donella Corti, Alessandra Bandini, Franco Cinelli e Antonio Cappelli mentre erano assenti Claudio Zilio, Franco Vignolini, Lorenzo Infante e Stefano Calamandrei. Alla riunione ha partecipato anche la maestra Bitossi, che ha insegnato per più di un quarto di secolo in quella scuola.