I premi all’impegno e le sfide per il futuro

Brindisi di auguri e nuove sfide. Tutti intorno allo stesso tavolo per parlare di quel che verrà nel 2024, tra progetti futuri e bilanci sull’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle. Si è svolta con questo spirito la cena dei volontari delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino. Al Circolo Arci Il Pozzale, tanti gli ospiti e i riconoscimenti assegnati per il lavoro svolto. "Abbiamo guardato al futuro e abbiamo sempre creato nuovi progetti - ha dichiarati durante la serata, la presidente delle Pubbliche Assistenze, Eleonora Gallerini - Per questo siamo grandi, con vari settori uniti l’uno con l’altro. Dal sanitario al sociale, dalla Protezione Civile al Centro Lilith, passando per i donatori di sangue, tutti donano il loro tempo e loro stessi. Abbiamo recentemente rinnovato il consiglio, che si compone di vecchi e nuovi elementi: l’esperienza del passato con la volontà, le idee e la dinamicità del futuro". Per l’occasione sono stati consegnati premi ai volontari storici che sono entrati a far parte dell’associazione subito dopo il 1995. Una piccola medaglia con lo scudo d’argento è andata a Manuela Degl’Innocenti, Giampiero Degl’Innocenti, Carmelo Scibilia e Alessandro Paci. Un riconoscimento speciale è stato poi riservato ai donatori di sangue che, negli ultimi 5 anni, hanno dimostrato un impegno straordinario: Giuseppe Arena, Luisa Martini, Fabio Bigazzi, Dario Venturini, Aldo Boni, Siriano Di Pietro, Valentina Boni, e Simone Fantozzi. La dottoressa Lorella Giglioli è stata lodata per il contributo e l’impegno profuso al centro antiviolenza.

"Lilith - ha commentato Gallerini - è nato nel 2002 da un gruppo di volontarie e poi piano piano è cresciuto. C’è una persona in particolare che ha dato un aiuto enorme ed è la dottoressa Giglioli, la prima psicologa del centro. Ha lavorato gratuitamente per anni". Un riconoscimento da parte dei giovani volontari, con tanto di targa e discorso, è stato rivolto anche a Marco Bacchi, membro dell’associazione dal 1994. "Quest’anno - ha concluso il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini - è stato particolarmente denso. Siamo fieri di aver contribuito a mettere in sicurezza il trasporto sanitario con un accordo politico triennale. È fondamentale affrontare le nuove sfide del 2024, e con il nuovo consiglio discuteremo su come avvicinare ulteriormente la sanità agli empolesi".