I più piccoli sono paladini dell’ambiente a Cortenuova

Torna l’iniziativa “Puliamo Cortenuova“, organizzata dal comitato Zona Controllo di vicinato, in collaborazione con la scuola dell’infanzia di Cortenuova. Giunta alla sua quinta edizione l’iniziativa è una sorta di proseguimento di quelle precedenti. Saranno coinvolti appunto i bambini della scuola dell’infanzia, ma potrà partecipare chiunque abbia voglia di contribuire a mantenere pulito l’ambiente.

Il ritrovo è fissato per questo pomeriggio alle 14.30 presso il Circolo Arci di Cortenuova e per partecipare sarà sufficiente presentarsi muniti di guanti da giardiniere, sacchetti e cappellino per il sole. Inoltre, al termine dell’attività sarà possibile visitare la locale oasi naturale di Arnovecchio. Una bella opportunità, soprattutto per i più piccoli, sia per imparare fin dalla tenera età le buone pratiche di tutela dell’ambiente sia per potersi immergere nella natura per qualche ora, potendo osservare un infinità di specie animali e vegetali che fanno dell’oasi naturale ad un passo da Empoli un vero e proprio gioiello di biodiversità.