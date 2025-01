I lavori del post alluvione. Riapre via di Faltognano

Il 2025 si apre con una buona notizia per tanti automobilisti. Via di Faltognano è di nuovo aperta al traffico veicolare. In seguito ai lavori di ripristino relativi alla frana causata dall’alluvione del novembre 2023, la strada è stata ripristinata dopo la chiusura negli ultimi due mesi. "Adesso è possibile circolare con il senso unico alternato fino alla chiusura definitiva dei lavori prevista per l’inizio di febbraio – ha confermato Daniele Vanni, sindaco di Vinci –. Era l’impegno che ci eravamo presi con i cittadini durante l’assemblea fatta al circolo di Faltognano due settimane fa". L’intervento, che rientra nel pacchetto dei lavori di somma urgenza legati al “ripristino della sicurezza a seguito degli eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023”, impegna un importo complessivo di 605.120 euro. "Il traffico su Via di Faltognano è inoltre temporaneamente interdetto ai mezzi con massa superiore alle 2,5 tonnellate fino alla fine dei lavori", fa sapere l’amministrazione comunale citando l’ordinanza del 30 dicembre.