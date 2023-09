I giovani e ’Festivalto’ Oggi l’ultima giornata

Da spettatori ad attori. Della cultura della memoria, della mobilità sostenibile e di altri temi che ci riguardano da vicino, in particolare le nuove generazioni. Avvicinare giovani e giovanissimi ai concetti di ’cittadinanza attiva’ e di ’pensiero critico’ è l’obiettivo del Festivalto che chiude oggi alla Limonaia del Parco Corsini. Oggi alle 16.30 si terrà la tavola rotonda ’I Luoghi della Memoria’, appuntamento al quale prenderanno parte rappresentanti ed enti delle città della memoria per una riflessione rivolta alle giovani generazioni. Oggi inoltre dalle 9,30, escursione in bici alla scoperta del Padule, in collaborazione con Daccordi Cicli. Nei giorni del festival è possibile cenare negli spazi all’aperto de La Limonaia grazie alla presenza di truck food. Tutte le iniziative sono a ingresso libero. Festivalto è cultura della memoria e coesione sociale. Dopo il riuscito esordio della manifestazione, l’anno passato a Monte Sole (Marzabotto, Bologna), questa seconda edizione si celebra nel cuore della Toscana.