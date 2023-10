I funerali forse in Albania

Anche se Castelfiorentino era diventata la sua seconda casa, la salma di Klodiana Vefa potrebbe essere riportata in Albania. E là, nel suo paese di origine, potrebbe essere officiata la cerimonia funebre. Sarebbe questa la volontà espressa dalla stessa famiglia della giovane donna e madre, tragicamente morta per mano dell’ex marito, Alfred Vefa, ritrovato ieri morto nelle campagne di San Casciano dopo che si era sparato in testa, probabilmente con la stessa arma con cui ha freddato l’ex moglie.

La richiesta di trasferimento della salma però dovrà essere valutata dal punto di vista burocratico. Domani, intanto, dovrebbe essere conferito l’incarico per l’autopsia sul cadavere di Klodiana.