I fiati dell’opera. I grandi maestri rivivono sul palco

MONTAIONE

Tutto pronto per la seconda parte dell’ormai tradizionale rassegnale musicale "Classica", che dopo i primi tre concerti di giugno alla Pieve di Santa Maria a Chianni a Gambassi Terme per questo mese di luglio si trasferisce nella suggestiva cornice della Gerusalemme di San Vivaldo a Montaione. Anche in questo caso la rassegna estiva, organizzata dai Comuni di Gambassi Terme e Montaione in collaborazione con la Fondazione Orchestra Regionale della Toscana, allieterà per tre date la Cappella "La Fuga in Egitto", all’insegna della musica classica. Il debutto di domenica prossima alle 18 è affidato al Quintetto a Fiati dell’Orchestra della Toscana con il concerto intitolato "I Fiati all’Opera", che vedrà l’esecuzione di musiche di Mozart, Rossini, Bizet e Puccini. Si tratta di un occasione per scoprire da dove ha avuto inizio questo successo che ha consolidato negli anni la collaborazione con Alessandro Riccio e l’Orchestra della Toscana. In questo spettacolo troviamo l’attore e performer fiorentino, indossare letteralmente i panni di compositori come Mozart, Rossini, Bizet e Puccini, con esilaranti e divertenti travestimenti. Il tutto in compagnia delle più belle pagine del repertorio operistico da loro firmate: titoli come il "Don Giovanni", "Le nozze di Figaro", "Il Barbiere di Siviglia", "Carmen", "Gianni Schicchi", "Tosca", trascritti per quintetto a fiati ed eseguiti proprio dalle prime parti dell’Orchestra della Toscana.

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 14 luglio con l’Open Strings Quintet in un’originale performance intitolata "Il Novecento Classic/Rock", che affronterà le partiture dei contemporanei Bartòk, Šostakóvic, Rota, Queen, Pink Floyd, Beatles, Abba ed Europe. Infine gli Ottoni e Percussioni dell’Orchestra della Toscana chiuderanno il calendario il 21 luglio, esibendosi in "I misteri di Casanova. Luci e ombre di un genio irrequieto", con voce recitante di Eleonora Cappelletti su musiche di Giampiero Reverberi e arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.