I diritti delle donne Tra libri e conferenze

Ancora appuntamenti nel cartellone messo in piedi dal Comune di Fucecchio, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della Donna: una serie di iniziative in collaborazione con le realtà culturali ed associative del territorio fino al 25 marzo. Sabato dalle 16,30 alle 19.30 al Circolo Pacchi, in via della Concia sarà la volta de "Il mio sorriso. per un anno a fianco delle donne". Si tratta di uno shooting fotografico di ritratti liberi; è possibile portare un oggetto o qualcosa di simbolico con cui ci piacerebbe essere ritratti: le fotografie verranno poi messe a disposizione delle partecipanti per essere stampate. Iniziativa a cura dello Sportello Donna dell’associazione Nosotras Onlus che ringrazia Anna Aziz e Luca Hosseini per la partecipazione ed il prezioso contributo. Venerdì 24 marzo alle 18.30 sul tavolo ci sarà il tema "I diritti delle donne nel villaggio globale: un dibattito a cura di Anpi Fucecchio, Marzo8puntozero, Spi Cgil e Circolo Pacchi. In questo caso l’iniziativa si terrà al Circolo Arci di Ponte a Cappiano.