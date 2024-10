I dipendenti di McDonald’s ripuliscono l’area verde in via Giuntini a Pontorme

Quando si agisce per tutelare l’ambiente è sempre un atto degno di merito. Anche McDonald’s, la popolare catena di fast food che ha un suo punto vendita in via Livornese, ha lanciato da tempo l’evento che richiama i suoi dipendenti e tutti i cittadini per contrastare l’abbandono di rifiuti nell’ambiente. L’obiettivo dichiarato a livello italiano è organizzare almeno 150 giornate per ripulire parchi, strade, spiagge e piazze, con 5mila persone coinvolte ogni anno. Ed è così che Empoli si è affiancata a Firenze e ad altri capoluoghi di provincia per le ‘Giornate per l’ambiente’. Ieri mattina il ritrovo è stato alle 10 all’area verde di via Leopoldo Giuntini a Pontorme dove i dipendenti McDonald’s si sono impegnati con il lavoro di pulizia a sostegno della comunità locale. L’assessora all’ambiente del comune di Empoli, Laura Mannucci, ha avuto parole di elogio e ringraziamento per i partecipanti all’iniziativa.

"Sono stata a portare i miei saluti ai ragazzi del McDonald’s di Empoli, che hanno pulito un’area fra la zona industriale e il centro Zerosei – ha scritto Mannucci sul suo profilo social – Ringrazio fortemente i dipendenti che, nell’ambito della strategia aziendale, si sono impegnati in questa attività di volontariato per il bene di tutta la comunità. L’area in questione è zona di abbandono di rifiuti, principalmente plastica. A fine mattinata, i ragazzi mi hanno comunicato di aver raccolto 20 sacchi di rifiuti. Credo che ogni iniziativa finalizzata a sensibilizzare sul tema sia importante perché tutelare i nostri luoghi è e deve essere interesse di tutti".