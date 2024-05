I candidati sindaco a confronto. Il dibattito pubblico de La Nazione. Ultime ore per inviare le domande

Ultime ore per i nostri lettori che vorranno inviare alla redazione (per mail a: [email protected]) entro stamattina le loro domande da sottoporre ai candidati sindaco di Empoli in vista dell’appuntamento di domani pomeriggio. I cinque, lo ricordiamo, saranno i protagonisti del dibattito, organizzato e moderato dai giornalisti de La Nazione, di domani – sabato 11 maggio – dalle 16 alle 18 nella sala de La Vela-Margherita Hack del centro polivalente di Avane. L’evento, pubblico e con ingresso libero, sarà l’occasione per affrontare temi cruciali come, ad esempio, la sanità, l’ambiente, la scuola, il lavoro, l’economia, lo sviluppo, le infrastrutture, i trasporti, la sicurezza, il sociale, la cultura e tanti altri argomenti centrali nella campagna elettorale. I cinque candidati sindaco – Simone Campinoti (centrodestra), Maria Grazia Maestrelli (Italia Viva), Alessio Mantellassi (centrosinistra), Leonardo Masi (Buongiorno Empoli - M5S) e Andrea Poggianti (CentroDestra per Empoli - La mia Empoli) – hanno confermato da tempo la loro partecipazione e sono pronti al faccia a faccia. L’obiettivo del dibattito? Creare un momento di confronto aperto tra i candidati che verranno incalzati dalle nostre domande sui temi cari agli empolesi. Ai candidati il compito di rispondere in modo da chiarire le idee agli elettori che poi, l’otto e il nove di giugno, saranno chiamati a votare. Gli aspiranti amministratori avranno spazio per esprimere idee, argomentazioni, progetti e visioni future, mentre il pubblico potrà riflettere, capire, fissare i punti e farsi un’idea ben precisa riguardo alle risposte di chi ambisce a governare la città.

elisa cap.