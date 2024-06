I 50 anni della Cgil . Arriva Landini

Cinquant’anni di Cgil Toscana. Lotte, traguardi e conquiste del sindacato si celebreranno domani alla Fornace di Sammontana, a Montelupo Fiorentino. In via del Colle, una giornata di iniziative con tanti ospiti, tra cui il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini (nella foto) e il presidente della Regione Eugenio Giani. Per l’occasione sarà possibile firmare per i referendum Cgil sul lavoro e sarà allestita una mostra a pannelli che ripercorre i 50 anni della Cgil Toscana, con i materiali dell’archivio storico, curata da Stefano Bartolini (Direttore Fondazione Valore lavoro e responsabile Centro di documentazione Cgil Toscana), su progetto grafico di Anteprima. Per celebrare l’importante ricorrenza non è stato scelto un luogo a caso, ma un paese simbolo di manifattura e artigianalità. "Cinquant’ anni - afferma il segretario generale Cgil Toscana Rossano Rossi - rappresentano un traguardo importante. Vogliamo vederlo come un punto di partenza per nuove conquiste per il lavoro, che in questi anni è stato colpito e svilito, per il progresso sociale e per uno sviluppo sostenibile della Toscana". L’inizio dei lavori è fissato per le 9.30 con la proiezione di un video celebrativo. A seguire sarà presentata la ricerca Ires Cgil sul lavoro in Toscana, seguita dall’intervista al segretario generale Rossi. Dopo i saluti di Eugenio Giani, spazio a una performance dell’attrice Gaia Nanni. A chiudere le attività della mattina, l’intervento di Maurizio Landini. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, la premiazione per i segretari generali Cgil Toscana degli ultimi 50 anni e la cerimonia del Premio giornalistico Nazzareno Bisogni. Ad accompagnare l’evento, la musica dal vivo con Andrea Vincenti Swingtet.