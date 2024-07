“Hub for young” scende in piazza. Una serata dedicata ai giovani. Orientamento, ascolto e... musica

EMPOLI

L’importanza della formazione è direttamente proporzionale all’importanza dell’orientamento. E a questo proposito l’estate empolese riserva quest’anno diverse soprese. Una di queste è sicuramente il concerto ad ingresso gratuito in programma martedì prossimo, 23 luglio, dal titolo “Jump in Centro”, organizzato dal Comune di Empoli per promuovere lo sportello giovani Hub for Young da poco inaugurato in collaborazione con l’associazione Jump Live.

A fare da quinta scenica all’evento sarà l’inedita cornice di piazza del Popolo dove si affaccia proprio l’Hub for Young. Nel cuore del centro storico, in un martedì di luglio in cui i negozi restano aperti in notturna, con lo ‘Sbaracco’ per gli ultimi saldi nei negozi che allestiranno spazi di vendita all’eterno, con lo spettacolo di Giobbe Covatta al Torrione di Santa Brigida con prenotazione, la piazza si trasformerà da parcheggio a palcoscenico, dove si esibiranno per la prima volta i Sonohra, preceduti dalle performance di due band di giovanissimi artisti emergenti empolesi (Dark Bloom e Sick Chapa) e di Incubo, fresco di uscita con il suo nuovo album “Quando guardi le stelle”.

"Come amministrazione abbiamo condiviso fin da subito l’apertura di uno sportello dedicato ai giovani, un servizio pensato per dare risposte alle esigenze di orientamento e ascolto - spiega il sindaco, Alessio Mantellassi – La scelta di piazza del Popolo può sembrare inedita ma è proprio perché lì si affaccia l’Hub. Siamo convinti che sarà un’esperienza unica e lavoreremo perché le giovani generazioni siano sempre più coinvolte nella vita culturale e del tempo libero della città, ascoltando i loro bisogni".

Durante la serata le operatrici dell’Hub empolese saranno presenti per dare tutte le informazioni sulle attività dello sportello e per fare delle brevi interviste a chi vorrà raccontarsi dando così un prezioso contributo a conoscere meglio e a dare voce a cittadine e cittadini più giovani.

"Piazza del Popolo tutta per i giovani – aggiunge Matteo Bensi, assessore alla Cultura del Comune di Empoli - È una grande novità. Non si può parlare di politiche giovanili se non dando alle ragazze e ai ragazzi lo spazio, l’autonomia e l’ascolto che chiedono. Ringrazio lo sportello Hub for Young che sarà in piazza con uno stand dedicato, il personale e qualche sorpresa per una serata da non dimenticare". Questi gli artisti in ordine di uscita che si esibiranno il 23 luglio a partire dalle 21 sul palco di piazza del Popolo per l’evento “Hub for Young”: Dark Boom, Sick Chapa, Incubo e Sonohra.