Ha aperto “Tu e il vino“, l’enoteca fai da te

Che sia un invito all’ultimo minuto o la voglia di una buona bottiglia per festeggiare un’occasione, quale vino portare in tavola? E, soprattutto, dove comprarlo? E’ stata una sfida per Massimo Borghi (nella foto) l’apertura di "Tu e il vino - enoteca fai da te", un distributore automatico insolito perché esclusivamente dedicato al vino. Dopo gli snack, il tabacco e i caffè, ecco la macchina che eroga bianchi, rossi e rosati. Il negozio ha aperto i battenti a gennaio in Corso Garibaldi a Montelupo Fiorentino.

"L’idea nasce con lo scopo di far da vetrina al lavoro delle tante aziende impegnate nella produzione di etichette di qualità - spiega Borghi, che a 35 anni ha già maturato esperienza nella ristorazione e nella distribuzione di vini ed è attualmente impegnato come caposervizio in un hotel del centro di Firenze - C’è stata subito curiosità; il cliente entra e, come in qualsiasi altro distributore, sceglie il prodotto da acquistare. Si tratta di una macchina regolamentata per la vendita di alcolici, quindi si accede con tessera sanitaria. Si può chiamare per l’assistenza in caso di necessità e confezionare la bottiglia nell’apposito astuccio".

Una trentina le etichette selezionate, alla portata di tutte le tasche: dai 7 ai 30 euro, con cantine locali e produttori da tutta Italia. "E’ una scommessa, dare un servizio, adeguandosi alla tecnologia che corre. L’ambiente è accogliente e aperto per ora fino alle 21". Nel periodo estivo, da decreto nazionale l’apertura per certe categorie è concessa fino alla mezzanotte, l’orario sarà prolungato fino alle 23.

