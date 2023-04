Gli studenti riparano al danno dei vandali: sistemata la panchina

Gli studenti del liceo scientifico sportivo dell’istituto Checchi hanno rimesso a nuovo la panchina rossa presente all’interno dei giardini Tommaso Cardini, nell’ex fattoria Bombicci. La panchina, infatti, era stata vandalizzata nei mesi scorsi con scritte offensive e irrispettose, pertanto gli studenti si sono adoperati per ripristinarla e tingerla nuovamente, riportandola al suo stato originario. Ad accompagnare le ragazze e i ragazzi della prima E sono state le insegnanti e la dirigente scolastica Genny Pellitteri, mentre il sindaco Alessio Spinelli e il vice sindaco Emma Donnini sono intervenuti durante la mattina per portare i saluti e il ringraziamento dell’amministrazione comunale. La proposta degli studenti è nata a seguito delle iniziative promosse lo scorso 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, quando la classe ha deciso di fotografare lo stato delle varie panchine rosse presenti sul territorio comunale.