Gli studenti incontrano il futuro. È tempo di fare la scelta giusta

Giovani alla ricerca di se stessi e di un’idea di futuro sempre più confusa. Giovani che sognano in grande, ma che spesso si perdono nel labirinto delle opportunità. Aspirazioni, attitudini, talenti, gli ultimi anni della scuola superiore sono il momento decisivo per scovarli, per rispondere alla fatidica domanda: "Cosa voglio fare da grande?". In molti non ne hanno idea, sono spaesati, brancolano nel buio. Districarsi nella giungla di possibilità non è un gioco. Serve una bussola, solo così si naviga nel mare dell’incertezza. È con questo scopo che è stata organizzata all’IIS Il Pontormo di Empoli la Giornata dell’Orientamento, in un format nuovo. Per la prima volta un pomeriggio intero dedicato all’informazione, una full immersion per esplorare il mercato del lavoro e delle professioni.

All’iniziativa hanno partecipato in 500, studenti e studentesse delle classi quarte e quinte degli indirizzi Scientifico, Scienze umane e Les. Porte aperte anche alle famiglie, che hanno potuto incontrare docenti, tutor e orientatori di ben 26 realtà tra scuole post diploma di alta specializzazione e università. La scuola è un’importante tappa della vita che li prepara al mondo del lavoro. Dopo l’esame di maturità ci si gioca la prima decisione ’da adulti’: quale percorso intraprendere per costruirsi un futuro? Tra chi ha saputo orientarsi trovando la propria strada con coraggio e caparbietà ci sono Ilaria Cinelli e Matteo Bagnoli. In comune hanno il liceo di provenienza (il Pontormo, appunto). La prima, biomedico di 38 anni e astronauta analogo, oggi è impegnata in missioni ’marziane’ sparse per il mondo, ha inseguito una carriera stellare in perenne ascesa portando il tema della parità di genere nello spazio. Il secondo è volato a Vancouver in Canada per entrare a far parte della Walt Disney Animation Studios.

"L’orientamento – spiega la professoressa Elisabetta Benvenuti, che ha curato l’iniziativa – quest’anno più che mai mette il ragazzo al centro. È importante riuscire a creare un ambiente sereno in cui lo studente possa capire quali siano le sue capacità, le attitudini, come svilupparle. Abbiamo ospitato nelle aule del nostro istituto scuole di alta formazione, università pubbliche e private, istituti d’eccellenza, con l’obiettivo di dare ai ragazzi tutti gli strumenti possibili per prendere consapevolezza del domani".

"Illustrare i percorsi di laurea – dice Giovanni Collodi, delegato all’orientamento di Ingegneria elettronica dell’Università degli Studi di Firenze – significa dare agli studenti prospettive e opportunità lavorative anche per chi intende rimanere nel mondo della ricerca e dell’università". Un ampio ventaglio di possibilità che guardano alla Toscana ma non solo. Hanno partecipato, tra gli altri, le Università di Siena di Firenze, istituti d’eccellenza come l’Irsoo di Vinci per l’Ottica, il Polimoda per un focus sul design, ma anche la scuola per mediatori linguistici, la Sant’Anna di Pisa e l’Università Bocconi di Milano. Spazio alle professioni del digitale, e chi sogna un futuro in divisa ha potuto interagire con le Forze Armate della Marina Militare. "Sono 30 le ore di orientamento dedicate agli studenti – prosegue la professoressa Benvenuti –. Mettiamo in atto una serie di strategie per contrastare l’alto tasso di abbandono registrato nei primi anni di percorso universitario. C’è un mondo che va al di là del liceo e i nostri ragazzi devono imparare a conoscerlo, superando i propri insuccessi, senza arrendersi mai".

Ylenia Cecchetti