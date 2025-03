Gli sbandieratori si sono sfidati. Dallo spettacolo alla classifica

I veneti del Megliadino San Vitale si sono aggiudicati il Torneo indoor "Città di Cerreto Guidi" Musici e Sbandieratori, ricevendo il trofeo sulla base della classifica combinata (che è stata stilata tenendo conto della somma dei risultati ottenuti nelle varie categorie). È il resoconto della quattordicesima edizione della kermesse patrocinata come di consueto dal Comune di Cerreto Guidi e organizzata dall’Associazione storico culturale Caracosta (in collaborazione con la Federazione Italiana Sbandieratori) che è andata in archivio lo scorso fine settimana. E che anche quest’anno ha visto partecipare gruppi di sbandieratori giovani ed esperti provenienti da tutta Italia: dagli esordienti ai giovanissimi, passando per gli U15 e gli assoluti, si sono sfidati i gruppi Gioco della Torre (di Ripa Seravezza) Megliadino San Vitale (di Padova) Alfieri del Cardinal Borghese (di Artena) San Paolo (di Ferrara) Castelfranco di Sotto (di Pisa) e i locali de Le Fiamme di Caracosta. E al termine delle esibizioni, svoltesi com’è ormai tradizione nel Palazzetto dello Sport, i vincitori sono stati premiati dal sindaco Simona Rossetti, la quale ha invitato i partecipanti a tornare a Cerreto Guidi anche in occasione delle prossime manifestazioni storico. A (ri)partire dalla prossima edizione del Palio del Cerro.

"Il torneo indoor “Città di Cerreto Guidi” è arrivato al quattordicesimo anno grazie all’impegno costante della contrada di Porta Caracosta nell’organizzare questa manifestazione e accogliere molti gruppi di musici e sbandieratori da tutta Italia – scrive il primo cittadino –. Complimenti a tutti! Abbiamo invitato i gruppi a tornare in occasione delle nostre manifestazioni storiche".