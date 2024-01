Gli interventi antisismici alla "Masih"

Proseguono secondo la tabella di marcia i lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Iqbal Masih, in linea, spiegano dal Comune, con il cronoprogramma stabilito a partire da giugno 2023 dopo la fase progettuale. In questi ultimi giorni, il sindaco Giacomo Cucini (foto), l’assessore all’istruzione Benedetta Bagni e la dirigente scolastica Linda Di Ielsi hanno effettuato un ulteriore sopralluogo per monitorare di persona l’andamento del cantiere. L’intervento, approvato appunto 15 mesi fa, ha un valore complessivo di 1.180.000 euro, di cui 970mila euro finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione, mentre la restante parte è a carico del Comune di Certaldo. A settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, sono stati completati i lavori all’ingresso e ai servizi igienici per ridurre al minimo il disagio durante le lezioni. Il piano terra è stato sottoposto a interventi strutturali che sono stati completati e collaudati durante le festività natalizie. Alcune operazioni rimangono da concludere nell’ala con biblioteca, palestra e aula insegnanti (per la quale è stata allestita una soluzione provvisoria).

Nel corso delle prossime settimane, sia questa zona che i lavori al seminterrato, avviati oggi, saranno portati a termine. Senza interferenze sostanziali con le attività didattiche anche grazie alla collaborazione del personale. "Vorremmo sottolineare l’importanza cruciale di questo intervento – hanno affermato Cucini e Bagni – che rappresenta una fase determinante nel garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Stiamo creando le condizioni per un apprendimento ottimale, dove gli studenti possono crescere e apprendere in un contesto che risponde ai più alti standard di sicurezza".