Gli ex studenti della I del Pozzale insieme dopo 50 anni

A 50 anni di distanza la campanella è tornata a suonare per la classe prima del 1974 alle elementari di Pozzale. Gli alunni e l’unica maestra si sono infatti ritrovati alla pizzeria Il Rifugio di Monterappoli per scoprire che il tempo non ha scalfito ricordi, sensazioni ed emozioni di un periodo bello e significativo. Una serata per scoprire come qualche piccola ruga sul volto non abbia in realtà cambiato niente nelle indole di ognuno di loro, soprattutto quella sana amicizia che va avanti da ormai dieci lustri. Di quella classe facevano parte Cinzia Pellegrini, Carmela Siesto, Simone Galli, Cosetta Cirri, Ivana Faraoni, Cristina Viti, Paolo Maestrelli, Francesco Tosti, Stefania Diazzi, Luca Violanti, Antonella Cantini, Sabrina Sesoldi, Roberta Lazzeri, Teresa Calcagno, Giovanna Costagli, Roberto Venturini, Andrea Fontanelli, Riccardo Cecconi mentre la maestra era Alessandra Taddei Lensi.