"Gli eventi del 2025 ispirati al volo"

"Stiamo lavorando a un progetto di promozione turistica a livello strutturale, da attuare insieme a tutte le associazioni e le realtà intenzionate a contribuire alla proposta e alle definizione del cartellone. La volontà, partendo dalla figura di Leonardo, è quella di scegliere un tema diverso ogni anno attorno al quale sviluppare gli eventi". Lo ha anticipato il sindaco Daniele Vanni (nella foto), a proposito dei provvedimenti che l’amministrazione intende attuare per incentivare ulteriormente il turismo a Vinci. Partendo comunque da una base solida: secondo gli ultimi dati resi noti dalla Regione, nel corso del 2023 il territorio ha fatto registrare 35.008 arrivi e 84.294 presenze (delle quali 47.977 straniere). Numeri che hanno peraltro consentito al Comune di incassare 85.252 euro tramite la tassa di soggiorno, facendo registrare il terzo maggior importo a livello di Unione dei Comuni. E c’è già un’idea di base: il primo cittadino ha fatto sapere che il tema del 2025 al quale attenersi per mettere a punto le iniziative della prima edizione sarà "Il volo". Un evidente riferimento alle macchine volanti disegnate da Leonardo, da declinare e sviluppare in più modi. Anche con l’ausilio delle associazioni: il Comune dovrebbe pubblicare un bando il prossimo 1 ottobre (che scadrà il 30 novembre successivo) per raccogliere proposte ed idee su questa tematica. "Sarà una novità assoluta per il nostro Comune – ha concluso Vanni – che ci permetterà di pianificare con maggior efficacia gli eventi".