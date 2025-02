“Gli Autogol“. Novanta minuti di gag e risate

EMPOLIIl celebre trio comico Gli Autogol porta sul palco del Teatro Excelsior di Empoli il suo show irriverente sul mondo del calcio, novanta minuti di battute esilaranti. L’appuntamento è per giovedì prossimo alle 21 con "Calcio Spettacolo", una performance tutta da ridere ambientata in uno spogliatoio. Reduci dai successi ottenuti al Prima Festival e al Tim Summer Hits, Alessandro Iraci, Michele Negroni e Alessandro "Rollo" trolli alterneranno le loro gag più iconiche a situazioni comiche ispirate ai luoghi comuni del mondo del calcio che ogni ragazzo vive prima di una partita di calcetto con gli amici o prima del trendissimo paddle. Senza dimenticare le amatissime parodie web e le imitazioni impeccabili di giocatori e allenatori della Serie A quali Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, ma anche Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli, Massimo Moratti e molti altri. Tra questi, oltre a nuove figure emergenti, fa il suo ritorno anche un ‘personaggio storico’ come Federico Buffa, il grande racconta-storie che in questo caso racconterà il Giappone di Holly e Benji (il famoso cartone animato sul calcio). Per Gli Autogol, questa tournée è un ritorno alle origini, con i loro esordi che risalgono al teatro dell’oratorio di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia. Una passione che ha preceduto la loro affermazione sui social media e che ora viene festeggiata con questo coinvolgente show teatrale.Gli Autogol sono infatti diventati celebri con i loro video parodistici che trattano temi di attualità, eventi sportivi e personaggi famosi, con una comicità tagliente che ha raccolto milioni di visualizzazioni sui social media. La loro capacità di far ridere con ironia e satira ha fatto di loro una delle realtà comiche più popolari in Italia. Il loro successo non si limita al web: il gruppo ha portato la sua comicità anche sui palchi di teatri e eventi live, riscuotendo un grande successo tra il pubblico. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone. L’evento è organizzato da Gruppo Anteprima.