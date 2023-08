Gli arcieri di Certaldo conquistano il trono: trionfo al Campionato Italiano

Arcieri Certaldesi sul trono d’Italia. Sono campioni nazionali essendosi imposti nel Campionato nazionale per città (e prova di Campionato nazionale ‘Lam’, Lega Arcieri Medioevali) che si sono svolti a Contigliano, suggestiva cittadina di sapore medioevale vicino Rieti. Già lo scorso anno la manifestazione aveva destato molto interesse, per questo nella giornata di domenica scorsa a partire dalle 9.30 - come ‘antipasto’ dei festeggiamenti della storica manifestazione "Assalto al Castello" - Contigliano ha fatto una vera ‘full immersion’ nel Medioevo accogliendo figuranti e 160 arcieri in costume tradizionale provenienti da tutta Italia. Le squadre di arcieri si sono sfidate in una gara nazionale di tiro con l’arco del circuito ‘Lam’. Altre volte, il team di Certaldo ha agguantato buoni risultati. Da Contigliano questa volta Certaldo è uscita campione nazionale, subito applaudita dal sindaco Giacomo Cucini, anche sui social: "Sono campioni italiani nel campionato nazionale delle città. I miei più sinceri complimenti agli arcieri Certaldesi, siamo fieri di loro e fieri di avere un’attività così importante sul territorio, uno sport antico e affascinante".