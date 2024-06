Giunti riconfermato: "Ora i lavori al ponte"

Alessandro Giunti - Capraia e Limite: un binomio rinnovatosi per la terza volta, a livello amministrativo. Così hanno deciso gli elettori, considerando che la formazione di centrosinistra a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente ha ottenuto il 55,76% dei consensi (a fronte del 63,4% di cinque anni fa e del 65,3% del 2014). Stando alle proiezioni del Comune e salvo rinunce o ingressi in giunta, la nuova maggioranza in consiglio dovrebbe essere formata da Edoardo Antonini (492 preferenze) Angela Centi, Irene Bandini, Lapo Borsini, Valentina Pini, Claudio Ometto, Michele Puccioni e Beatrice Bartolini. Seconda posizione per Viviamo Capraia e Limite, con il candidato sindaco Guicciardo Del Rosso capace di ottenere il 24,34% dei consensi e 955 voti: accanto a lui, fra i banchi consiliari, dovrebbe sedere Sandrine Cortes.

Due rappresentanti anche per il centrodestra, con il candidato sindaco Emanuel Di Mauro scelto dal 19,90% dei votanti (per una percentuale in flessione rispetto al 23,9% fatto registrare dalla coalizione nel 2019) con 781 voti. E che dovrebbe rappresentare di nuovo Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia in consiglio insieme all’altro consigliere uscente Manuel Razzoli (103 preferenze). Anche a Capraia, come in tutta Italia del resto, è infine calata l’affluenza alle urne: stavolta si è attesta al 66,78%, contro il 69,69% di un quinquennio fa. "Sono felice per aver nuovamente ottenuto la fiducia della comunità, con una percentuale a mio avviso importante – ha commentato Giunti –. Ringrazio chi mi ha sostenuto e prometto che ce la metterò tutta, come ho sempre fatto. Cosa farò nei primi cento giorni di mandato? Darò continuità a quanto fatto nell’ultimo decennio, ricominciando dalla valorizzazione del territorio. Con un focus sui lavori riguardante il ponte".

G.F.