Giro di vite allo spaccio. Nuovo blitz alle Cerbaie

Prosegue l’opera di disturbo e di contrasto alla malavita nell’area collinare delle Cerbaie, a nord di Fucecchio, dove l’attività di spaccio della droga da tempo è florida grazie al riparo che molti pusher trovano nei boschi della riserva naturale. Nelle pre scorse grazie all’azione congiunta dei carabinieri della stazione di Fucecchio e del personale del Comune, sono stati smantellati tre bivacchi utilizzati dagli spacciatori per ripararsi all’interno della vegetazione e preparare la loro attività illecita in attesa dei clienti lungo le strade. Un’azione, quella delle forze dell’ordine e delle polizie municipali, che continua senza clamore ma incessante proprio per non dare tregua alla manovalanza dedita allo spaccio. "In attesa di essere convocati dal prefetto per un nuovo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica - dice il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli - proseguiamo la nostra collaborazione con i carabinieri e le altre forze dell’ordine per rendere sempre più difficile la vita agli spacciatori. Auspichiamo che lo Stato decida di combattere questa battaglia con un numero di uomini e di mezzi sempre maggiori".