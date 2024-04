"Giornata del Made in Italy è occasione"

Un personaggio del passato che può aiutare a scrivere il futuro. Il 15 aprile, compleanno di Leonardo da Vinci, è stata celebra la giornata nazionale del Made in Italy. "In qualità di candidato sindaco del Comune di Vinci condivido con tutti i cittadini la soddisfazione di veder istituita una simile giornata nazionale nel giorno dell’anniversario della nascita del grande genio dell’umanità a cui Vinci ha dato i natali – commenta Alessandro Scipioni –. La legge quadro sulla tutela del Made in Italy del 2023 intende celebrare la creatività e l’eccellenza italiana in tutto il mondo. Da sempre il Made in Italy è sinonimo di prestigio e rappresenta un vero e proprio marchio di fabbrica che distingue l’Italia nel panorama internazionale che come ricorda la legge va promosso, valorizzato ma anche tutelato. Il logo presentato il 15 aprile per simboleggiare questa giornata è l’uomo vitruviano di Leonardo che tutti voi cittadini conoscete bene perché presente proprio nella piazza del centro storico, e accompagnerà tutte le iniziative dedicate alle celebrazioni".

Da qui la convinzione che questa rappresenti "un’occasione unica per valorizzare e promuovere anche il nostro territorio nonché per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della tutela del valore delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani. Non dobbiamo più perdere le grandi occasioni che la storia di Vinci offre alla nostra comunità. Vinci deve volare alto, perché ha tutte le potenzialità per cambiare e diventare un centro culturale attrattivo tra i più importanti nel nostro paese".